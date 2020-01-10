Эстонцы получили 10 миллионов на переворот в авиации

Эстонский стартап SkySelect получил от инвесторов 10 миллионов долларов на решение проблем в области закупки авиационных запчастей, пишет Äripäev.
В конце 2017 года соучредитель и руководитель SkySelect Эркки Бракманн создал платформу, которая помогает авиакомпаниям и обслуживающим самолеты организациям быстро находить и закупать необходимые запчасти.
Первым клиентом эстонского стартапа была крупнейшая авакомпания Латинской Америки Latam Airlines, совместно с которой и была сделана платформа, которая сегодня имеет дюжину клиентов по всему миру, в число которых выходит и ведущая эстонская фирма по обслуживанию и ремонту авипарка Magnetic MRO.
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