Эстонцы получили 10 миллионов на переворот в авиации

В конце 2017 года соучредитель и руководитель SkySelect Эркки Бракманн создал платформу, которая помогает авиакомпаниям и обслуживающим самолеты организациям быстро находить и закупать необходимые запчасти.

Первым клиентом эстонского стартапа была крупнейшая авакомпания Латинской Америки Latam Airlines, совместно с которой и была сделана платформа, которая сегодня имеет дюжину клиентов по всему миру, в число которых выходит и ведущая эстонская фирма по обслуживанию и ремонту авипарка Magnetic MRO.

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