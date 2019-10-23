Эстонцы не оплачивают полученные в Финляндии штрафы. В отличие от россиян, у которых есть мощный мотиватор

Например, в прошлом году россияне оплатили 84% полученных в Финляндии штрафов, выясняется из статистики Финского центра судебного регистра, передает Aamulehti.

В этом году процент оплаты 78%, но в центре напомнили, что поступления в этом году еще не закончились.

Россиянам в Финляндии в прошлом году назначили в общей сложности 6600 штрафов, и в этом году к концу августа им накопилось более 3900 штрафов.

В отличие от россиян, у эстонцев большая часть штрафов в Финляндии остаются неоплаченными. В прошлом году эстонцы оплатили всего 38% штрафов.

В 2017 году эстонцы оплатили каждый второй назначенный им штраф. В то же время, в пролом году эстонцам в Финляндии назначили более 3000 штрафов, что значительно больше по сравнению с 2017 годом.

По сообщению центра, значительную часть этих штрафов назначают за нарушение правил дорожного движения.

Причину, почему россияне так шустро оплачивают штрафы, можно найти в том, что штрафы могут стать препятствием при получении визы в Финляндию.

"Россияне оплачивают штрафы преимущественно по той причине, что хотят приехать в Финляндию снова. Для них получение визы станет значительно сложнее, если у них здесь есть незаконченные дела, такие как неоплаченные штрафы, — отметил инспектор полицейского управления Конста Арвелин. — Россиянам страшно интересно, где можно оплатить штраф, уже в тот момент, когда он его получают. Им часто успевают сообщить о штрафе пока они еще находятся здесь".

По сообщению Министерства иностранных дел Финляндии, выдача визы основывается на целостной оценке, частью которой являются и возможные неоплаченные штрафы в Финляндии.

По словам Арвелина, по закону полученный в Финляндии штраф всегда нужно оплачивать.