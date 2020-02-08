Эстонцы хотят попробовать чипсы со вкусом шоколада

Конкурс на дизайн упаковки и вариант вкуса картофельных чипсов стал на удивление популярным: в нем приняли участие 24 500 человек по всей Эстонии, что практически равно численности населения в Пылваском уезде и больше, чем общее количество жителей в Вильянди и Отепя. Полет фантазии участников оказался безграничным – среди предложений были чипсы со вкусом шоколада, морепродуктов, черники и даже имбиря. В онлайн-голосовании победил вариант с курицей в медовом соусе с перцем чили от Лийзы-Александры Волмер, который компания Taffel недавно выставила на полках магазинов.
Чаще всего на проведенном в прошлом году конкурсе идей для картофельных чипсов упоминались лук, чили, сметана и базилик, но в составе более чем 1500 предложенных вариантов одним из компонентов стал шоколад. Многие предложения, что не удивительно для Эстонии, содержали лисички, тыкву, свеклу и песто из черемши, но пользовались популярностью и такие вкусы, как сыр с синей плесенью, чеснок, руккола и томат. Самыми экзотическими комбинациями можно считать чипсы со вкусом лайма с пончиком и имбирем, хот-дога с мороженым и бургера вместе с лазаньей.
”Сейчас мы выпустили на эстонский рынок небольшую партию чипсов по выигравшему рецепту, но в ходе конкурса обнаружилось немало неожиданно интересных идей, которые также можно будет применить в разработке продукции”, — рассказала Ану Реди, бенд-менеджер Taffel.
Победитель был выбран из десяти финалистов в ходе голосования в интернете. Помимо денежного приза, мотивацией для участия стала возможность эксклюзивного появления картофельных чипсов с любимым вкусом и именем победителя на рынке Эстонии. Окончательный рецепт продукта был разработан специалистами компании-производителя, а производятся чипсы на заводе Orkla на Аландских островах.
”Оказавшись в азиатском ресторане, я часто заказываю курицу в медовом соусе, — рассказала нам автор победившего варианта, юная таллиннка Лийза-Александра Волмер. — Подумалось, что было бы неплохо иметь возможность ощутить этот замечательный вкус быстрее и проще. Победа стала для меня настоящим шоком — ведь так бывает только в кино. Семья и друзья были очень рады за меня и гордятся мной”.
Ограниченная предназначенная для эстонского рынка партия картофельных чипсов со вкусом курицы в медовом соусе и перцем чили уже появилась в магазинах Эстонии.
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