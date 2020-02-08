Эстонцы хотят попробовать чипсы со вкусом шоколада

Чаще всего на проведенном в прошлом году конкурсе идей для картофельных чипсов упоминались лук, чили, сметана и базилик, но в составе более чем 1500 предложенных вариантов одним из компонентов стал шоколад. Многие предложения, что не удивительно для Эстонии, содержали лисички, тыкву, свеклу и песто из черемши, но пользовались популярностью и такие вкусы, как сыр с синей плесенью, чеснок, руккола и томат. Самыми экзотическими комбинациями можно считать чипсы со вкусом лайма с пончиком и имбирем, хот-дога с мороженым и бургера вместе с лазаньей.

”Сейчас мы выпустили на эстонский рынок небольшую партию чипсов по выигравшему рецепту, но в ходе конкурса обнаружилось немало неожиданно интересных идей, которые также можно будет применить в разработке продукции”, — рассказала Ану Реди, бенд-менеджер Taffel.

Победитель был выбран из десяти финалистов в ходе голосования в интернете. Помимо денежного приза, мотивацией для участия стала возможность эксклюзивного появления картофельных чипсов с любимым вкусом и именем победителя на рынке Эстонии. Окончательный рецепт продукта был разработан специалистами компании-производителя, а производятся чипсы на заводе Orkla на Аландских островах.