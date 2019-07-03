03.07.2019, 07:01

Естественный прирост населения в столице в июне был положительным

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rus.delfi.ee
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Vanemahüvitise ehk emapalga eesmärk on võimaldada vanemal väikelapsega kauem kodus olla ja seda hüvitist makstakse 435 päeva. Kui emal ei olnud õigust rasedus- ja sünnituspuhkusele, saab vanemahüvitist kuni lapse 18 kuu vanuseks saamiseni.
Vanemahüvitise ehk emapalga eesmärk on võimaldada vanemal väikelapsega kauem kodus olla ja seda hüvitist makstakse 435 päeva. Kui emal ei olnud õigust rasedus- ja sünnituspuhkusele, saab vanemahüvitist kuni lapse 18 kuu vanuseks saamiseni.Foto: Rauno Volmar

В июне Регистр народонаселения зарегистрировал в Таллинне 389 новорожденных и 299 случаев смерти.

За первые шесть месяцев этого года в Таллинне зарегистрировано 2326 новорожденных и 2188 — на 138 меньше — случаев смерти.

В прошлом году в Таллинне в общей сложности зарегистрировали 5167 новорожденных и 4823 смертей, то есть рождений на 344, или 7.1% больше.

По данным Регистра народонаселения по состоянию на 1 июля в Таллинне 441 338 жителей.

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