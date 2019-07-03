Естественный прирост населения в столице в июне был положительным

В июне Регистр народонаселения зарегистрировал в Таллинне 389 новорожденных и 299 случаев смерти.
За первые шесть месяцев этого года в Таллинне зарегистрировано 2326 новорожденных и 2188 — на 138 меньше — случаев смерти.
В прошлом году в Таллинне в общей сложности зарегистрировали 5167 новорожденных и 4823 смертей, то есть рождений на 344, или 7.1% больше.
По данным Регистра народонаселения по состоянию на 1 июля в Таллинне 441 338 жителей.
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