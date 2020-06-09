Естественный прирост населения среди эстонцев второй год подряд был положительным

Ведущий аналитик Департамента статистики Алис Таммур отмечает, что у эстонцев естественный прирост населения сохраняется примерно на сбалансированном уровне последние двенадцать лет. ”В 2008–2012 годах естественный прирост населения у эстонцев был положительным, последующие пять лет подряд оставался отрицательным, и теперь, в последние два года, вновь стал положительным. В целом за последнюю дюжину лет родилось на 3600 эстонцев больше, чем умерло”, — сказала Таммур.

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Помимо положительного естественного прироста населения, росту численности эстонцев способствовала также реэмиграция: последние три года сальдо внешней миграции эстонцев было положительным. После восстановления независимости для Эстонии начался период отрицательной внешней миграции, когда сначала страну покинула большая часть проживавших здесь русских, а затем стала расти и внешняя миграция среди эстонцев. После вступления Эстонии в Европейский союз границы открылись и число покидающих страну людей увеличилось еще больше.

”Последние пять лет положительной была внешняя миграция всей Эстонии, а последние три года — и внешняя миграция эстонцев. Сложно выделить один основной мотив, почему люди возвращаются на родину, но общая экономическая стабильность в стране вернула людей еще до предыдущего экономического кризиса”, — добавила Таммур.