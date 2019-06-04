Есть желание сесть за парту? В этом году взрослые ученики могут выбрать 100 учебных программ в 35 учебных заведениях

После окончания школы Теэле пошла изучать управление бизнесом, хотя уже за первое полугодие поняла, что это не совсем ее сфера. Снова на школьную скамью она попала многие годы спустя, в 33 года.

”Несколько лет я была дома с ребенком, потом работала с клиентами и затем на производстве, именно там поняла, что производство как процесс меня очень интересует — интересно видеть, как из ничего получается что-то готовое”, делится своим опытом уже студентка Теэле.

Мысли пойти учиться появились у Теэле уже несколько лет назад, но окончательное решение — будь что-будет, а учиться я пойду — приняла она два года назад. С прошлой осени Теэле пошла изучать специальность производство и организация производства.

”К этой специальности я пришла через работу. Работая на производстве на различных позициях, рабочим на производстве, немного планировщиком, а также со стороны внутренних закупок, изучать организацию производства показалось мне логичным продолжением”.

Снова пойти учиться, имея работу и семью, не всегда просто, и Теэле признается, что сначала было трудно, в первый год было много общих предметов, таких как физика и математика, и так как после окончания гимназии прошло довольно много времени, то именно по этим предметам пришлось приложить много усилий.

”А во второе полугодие уже было легче, так как уже привыкла учебе. Также совмещение учебы с семьей и работой научило меня лучше планировать время. Иногда я сама удивляюсь, куда это время тратилось до этого, потому что и сейчас успеваю все делать”, рассказывает Теэле и добавляет, что учиться во взрослом возрасте в этом смысле здорово, и преподаватели относятся ко взрослым студентам наравне с собой, а не как только что пришедшим после школьной скамьи.



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