04.06.2019, 19:41

Есть желание сесть за парту? В этом году взрослые ученики могут выбрать 100 учебных программ в 35 учебных заведениях


Екатерина Калиничева, специалист по коммуникации Кассы по безработице
Екатерина Калиничева, специалист по коммуникации Кассы по безработице
EST
Kose gümnaasiumi algkoolimaja
Foto on illustreeriv.Foto: Andres Putting

Совмещать работу с учебой — несбыточная мечта или совершенно реальный шаг? Вот что на этот вопрос отвечают специалисты Кассы по безработицы

После окончания школы Теэле пошла изучать управление бизнесом, хотя уже за первое полугодие поняла, что это не совсем ее сфера. Снова на школьную скамью она попала многие годы спустя, в 33 года.

”Несколько лет я была дома с ребенком, потом работала с клиентами и затем на производстве, именно там поняла, что производство как процесс меня очень интересует — интересно видеть, как из ничего получается что-то готовое”, делится своим опытом уже студентка Теэле.

Мысли пойти учиться появились у Теэле уже несколько лет назад, но окончательное решение — будь что-будет, а учиться я пойду — приняла она два года назад. С прошлой осени Теэле пошла изучать специальность производство и организация производства.

”К этой специальности я пришла через работу. Работая на производстве на различных позициях, рабочим на производстве, немного планировщиком, а также со стороны внутренних закупок, изучать организацию производства показалось мне логичным продолжением”.

Снова пойти учиться, имея работу и семью, не всегда просто, и Теэле признается, что сначала было трудно, в первый год было много общих предметов, таких как физика и математика, и так как после окончания гимназии прошло довольно много времени, то именно по этим предметам пришлось приложить много усилий.

”А во второе полугодие уже было легче, так как уже привыкла учебе. Также совмещение учебы с семьей и работой научило меня лучше планировать время. Иногда я сама удивляюсь, куда это время тратилось до этого, потому что и сейчас успеваю все делать”, рассказывает Теэле и добавляет, что учиться во взрослом возрасте в этом смысле здорово, и преподаватели относятся ко взрослым студентам наравне с собой, а не как только что пришедшим после школьной скамьи.

Очень важна поддержка близких

Теэле счастлива, что у нее есть поддержка близких, и она не помнит, чтобы ей кто-то сказал что-либо негативное о том, что она учится. ”Я также советую работодателям поддерживать работников, которые учатся, и это по нескольким причинам. Во-первых, работник, несомненно, больше мотивирован, если у него есть возможность развиваться в сфере, связанной с работой. Также работодателю будет польза от того, если в его фирме появится специалист в своей сфере”, добавляет она.

По словам Теэле, очень важно все продумать до принятия решения. ”Если вы уверены в своем желании, то его нужно осуществить, потому что свои мечты каждый может осуществить только сам. Учебу не стоит воспринимать как трудную обязанность. Даже если иногда трудности, они пройдут”, подбадривает она других.

Решение пойти учиться является важным решением, и до того, как сделать этот большой шаг, хорошо также проконсультироваться со специалистом. С консультантом по карьере кассы по безработице человек может обсудить планы пойти учиться и проанализировать, какую специальность стоит пойти изучать. Финансовые трудности поможет преодолеть пособие на участие в уровневом обучении.

Касса по безработице поддерживает изучение тех специальностей и профессий, на которые в будущем будет больший спрос на работников, и где уже сейчас наблюдается нехватка работников с подходящей квалификацией. Специальности выбраны на основании исследований квалификационного центра Kutsekoda, список этих специальностей пополняется каждый год. В этом году можно выбрать из 100 учебных программ в 35 учебных заведениях, учиться можно как на эстонском, так и на русском языке.

Пособие на участие в уровневом обучении могут получить все, у кого нет профессионального или специального образования, и у кого после получения основного или среднего образования прошло не менее 5 лет. Также люди, у которых с момента окончания профессионального или высшего учебного заведения прошло не менее 15 лет. Размер пособия зависит от того, работает человек или нет.

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