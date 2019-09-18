"Есть виновный". Рейнсалу заявил, что ущерб от оккупации необходимо оценить по существу(6)
На инфочасе член Рийгикогу Сигне Рийсало задала министру иностранных дел Урмасу Рейнсалу вопрос об ущербе от оккупации.
На инфочасе член Рийгикогу Сигне Рийсало задала министру иностранных дел Урмасу Рейнсалу вопрос об ущербе от оккупации.
Рийсало сослалась на сделанные министром ранее заявления о важности оценки ущерба от оккупаций. Депутат поинтересовалась, на какой стадии находится оценивание соответствующего ущерба и каково положение дел на текущий момент.
Рейнсалу ответил, что действующая при Министерстве юстиции комиссия составила доклад о человеческих жертвах. В настоящий момент комиссия продолжает свою работу. Министр выразил надежду, что следующий этап будет завершен к концу года.
По его словам, Эстония имеет право на возмещение ущерба от оккупации и это право можно реализовать, призвав третьи страны к осуществлению правосудия.
Рейнсалу отметил, что со стороны Балтийских государств как государств с аналогичным статусом очень разумным было бы действовать сообща. ”Я обсуждал этот вопрос и с коллегами. Несомненно, разумно будет принять во внимание исторический аспект, оценить ущерб по существу и, глядя в будущее, совместно обсудить, возможно ли формирование позиций с юридическим значением и в каком виде. В Литве даже был принят закон об оккупационном ущербе, который обязывает правительство заниматься этим вопросом. В Латвии по аналогии с Эстонией было принято соответствующее постановление парламента”, — сказал министр.
Он добавил, что, по его оценке, сомнение в существовании ущерба от оккупации равносильно отрицанию оккупации. ”Если есть ущерб, пострадавшие и жертвы, то есть и виновный”.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу также ответил на вопрос Вильи Тоомаст о гражданах Эстонии и на вопрос Марко Михкельсона о внешней политике.
Премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Керсти Сарапуу о налоговых догмах.
Министр внутренних дел Март Хельме ответил на вопрос Каи Каллас о внутренней безопасности, на вопрос Кальви Кыва о спасателях, на вопрос Евгения Осиновского о проекте закона о внесении изменений в Закон о гражданстве (58 SE), на вопрос Рийны Сиккут о происходящем в подведомственной ему сфере, на вопрос Таави Рыйваса о безопасности и на вопрос Яака Юске о примере для молодежи.
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