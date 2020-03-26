26.03.2020, 18:08

Есть неплохой способ времяпрепровождения в условиях эпидемии. Если соблюдать ограничения!


EST
Есть неплохой способ времяпрепровождения в условиях эпидемии. Если соблюдать ограничения!
Disctroyer

Объявленное чрезвычайное положение привело на природные и походные тропы небывалое количество людей, активизировались и игроки в диск-гольф. Поскольку наиболее популярные трассы уже и без того довольно людные, предпочтение следует отдавать небольшим дистанциям или даже домашнему диск-гольфу.

”В текущей ситуации диск-гольф действительно можно назвать идеальным времяпрепровождением. Проблема только в том, что в последние недели на выходных на трассах для диск-гольфа можно было заметить столько людей, что это уже походило на небольшое собрание”, — отметил Алвер Кивирюйт, член правления эстонской компании Disctroyer, производящей диски для диск-гольфа.

”Если у вас есть личный транспорт, а на трассах достаточно сухо, рекомендуем выехать за пределы Таллинна или Тарту и испытать незнакомые трассы. В Эстонии более 150 официальных трасс для игры в диск-гольф. Наверняка, в их числе найдется подходящий вариант для каждого энтузиаста диск-гольфа, где можно будет соблюдать дистанцию, достаточную для того, чтобы избежать распространения вирусов”, — прокомментировал Кивирюйт. С картой и перечнем официальных трасс можно ознакомиться на сайте www.discgolfirajad.ee.

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Находясь на трассе, следует соблюдать достаточную дистанцию и не подходить слишком близко к другим людям. И, конечно же, пользоваться следует только собственными дисками.

”На самом деле, в диск-гольфе можно успешно упражняться не только на специальной трассе. Вместо корзины можно метить в столб в безлюдном парке или собственном дворе, диск вообще можно забрасывать в любую емкость. Можно и вовсе не выходить из дома, и целиться диском в угол дивана, картонную коробку или пуф”, — отметил представитель Disctroyer, добавив, что и для детей, которые временно не ходят в школу, игра в диск-гольф станет отличным видом физической активности и внесет разнообразие в домашние уроки физкультуры.

Disctroyer OÜ — первый эстонский разработчик и производитель дисков для диск-гольфа, вышедший со своей продукцией на рынок в 2019 году.

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