Есть ли повод для беспокойства? Вирусолог Ирья Лутсар рассказала о ситуации с коронавирусом в стране

”Никакой катастрофичной ситуации в Эстонии нет. Для чрезмерного беспокойства нет причин”, — сказала вирусолог Ирья Лутсар Delfi.

По ее словам, исходя из статистки, резкого роста заболеваемости ожидать не стоит. Количество новых зараженных сейчас небольшое и Департамент здоровья успешно следит за больными и лицами, с которыми они контактировали.

Эсперт подчеркнула, что на примере других стран можно было заключить, что коронавирус — довольно локальное заболевание, и теперь это подтверждено эстонской статистикой. ”Новые случаи фиксируются в Тартумаа, несмотря на то, что Эстония маленькая”, — отметила Лутсар.

Исходя из имеющейся на данный момент информации большая часть людей заболевает на четвертый или пятый день после заражения, поэтому статистика отражает случаи заражения, которые произошли примерно за неделю до этого.

В прошлый четверг Лутсар в качестве ведущего эксперта встретилась с правительством, которое поинтересовалось, нужно ли принимать какие-либо меры. ”Эти меры и заключаются в том, что нужно мыть руки и держать дистанцию и говорить, что вирус никуда не пропал. Надо думать над тем, как жить дальше, а не когда вводить новые ограничения”.

Лутсар советует людям, которые входят в группу риска, избегать многолюдных мест, однако запираться дома тоже не следует. ”Не время. И в хорошую погоду на свежем воздухе вирус особо не распространяется. Скоро нам все равно придется находиться в помещениях, так что сейчас нужно по максимуму использовать хорошую погоду,с сходить за грибами. В лесу вируса нет”, — отметила она.

Что касается обнародованного на прошлой неделе исследования ТУ, по которому масштабы распространения коронавируса в стране оказались больше, чем отображает официальная статистика, то, по словам Лутсар, речь идет о предварительных результатах и окончательные выводы можно будет сделать лишь по окончанию второго исследования KoroSero-EST-2.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!