”Если у таракана голову оторвать, то он пару дней побегает”: Хазин о ситуации в странах Балтии

”Я, конечно, могу сказать, что вы (страны Балтии — прим. ред.) оказались в крайней опасности, но вы ничего не можете сделать так как у вас глубоко эшелонированная система внешнего руководства. Беда состоит в том, что голова этого руководства уже почти снесена. Знаете, если у таракана оторвать голову, то он пару дней побегает, то потом все же умрет, потому что головы нет — есть нечем”, — отметил он.

Хазин также прокомментировал свой прогноз о том, что латвийцы в будущем могут стать европейскими батраками.

”Это уже произошло! Вся экономика балтийских стран уничтожена полностью. И по этой причине вы не можете остановиться как некая субъектность. Он был в советское время, когда в Латвии была самая мощная промышленность. Кстати, эстонцы придумали себе нишу, они стали IT государством, но и у них вскоре начнутся проблемы, потому что в результате экономического кризиса доля денег, которые выделяются на IT резко упадет. Литва я вообще не знаю на что рассчитывает, поддерживая дружбу с Польшей”, — сказал он.

Также в интервью Хазин рассказал об угрозах для мировой экономики, культурных кодах в окружении Путина и ключевом споре мировых лидеров. Также он выразил свое мнение в отношении журналиста Владимира Познера, и ответил на вопрос о собственной мании величия.

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