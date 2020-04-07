Если режим ЧП продлят, выпускные экзамены в основной школе и гимназии могут быть отменены

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по культуре консенсусом приняла решение наделить правительство полномочиями установить в этом году порядок завершения основной школы и гимназии. Меры необходимы ввиду объявленного в стране чрезвычайного положения.

Согласно представленной комиссией поправке, ввиду изменений в организации обучения в связи с чрезвычайным положением в этом учебном году (2019/2020) условия окончания основной школы и гимназии, в т.ч. проведение экзаменов, будут установлены постановлением правительства.

В пояснительной записке к законопроекту сказано:

"Поскольку неизвестно, как долго продлится чрезвычайное положение, то разумно дать право решения по вопросам, касающимся организации как выпускных экзаменов в основной школе, так и государственных экзаменов, правительству республики.

В зависимости от длительности чрезвычайного положения может быть необходимо перенести проведение государственных экзаменов, или, в случае, если действие ЧП будет значительно более длительным, предусмотреть возможность окончания как основной школы, так и гимназии без выпускных экзаменов".

Руководитель по коммуникациям Министерства образования и науки Тарму Курм пояснил, что проведение или непроведение экзаменов зависит от того, когда нормализуется ситуация и когда будет физически безопасно приходить в школу.

На вопрос, существует ли вариант, что помимо отмены выпускных экзаментов в основной школе, будут также отменены и государственные экзамены, Курм ответил, что все варианты изучаются. "Нельзя сказать уверенно в утвердительной форме, но, естественно, министерство предусмотрит все возможности", - сказал Курм.

Согласно еще одной поправке, министр образования и науки постановлением установит даты и формы сдачи выпускных экзаменов на следующий год не 25 мая, а 20 августа. Также уточняется, что исключения касательно оценки успеваемости в основной школе и гимназии, введенные по причине чрезвычайного положения, будут действовать с момента объявления чрезвычайного положения и до конца учебного года.