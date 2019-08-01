01.08.2019, 16:30

"Если коалиция не распадется, в сентябре выйдем на площадь Свободы". Организатор акций протеста у дома Стенбока дала интервью RusDelfi

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Андрей Шумаков
Андрей Шумаков
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Meeleavaldus Stenbocki maja ees
Meeleavaldus Stenbocki maja eesFoto: Tiit Blaat

Журналистка Марис Хелльранд вместе с двумя десятками единомышленников каждый четверг устраивает у дома Стенбока акции протеста против действующей коалиции. В интервью RusDelfi она объяснила свою цель и анонсировала большой митинг на площади Свободы в середине сентября.

- Когда создавалась коалиция, в эстонских медиа активно обсуждался вопрос: ”как это возможно? Где протесты”, — говорит Марис. — Мы пообщались с несколькими знакомыми и решили — давайте встретимся у дома Стенбока. Так все и началось.

- Как часто вы так ”встречаетесь”?
- Когда подписывался договор о коалиции мы собирались каждый день, а летом мы собираемся каждый четверг.

- Почему выбран именно этот день?
- В четверг на месте все министры.

- Как много людей приходит на акцию?
- В самый первый день нас было десять человек — это были просто друзья и знакомые. Мы даже не знали, надо или нет регистрировать пикет. Тогда вышел полицейский из дома Стенбока и попросил нас зарегистрировать свою акцию. Мы тут же это сделали по интернету. Хотя, кажется, это было всё-таки необязательно. С тех пор акция стала более популярной — у нас постоянно собираются 15-20 человек, но это разные люди. Есть эстонцы, есть русские.

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- Как я понимаю, лето — пора отпусков. Осенью число протестующих вырастет?
- Уверена, что да. И мы надеемся, что Юри Ратас понимает, что такой как сегодня ситуация оставаться не может. Мы хотим, чтобы это правительство прекратило свою деятельность, а сам Юри Ратас ушел в отставку. Если этого не произойдет в ближайший месяц, то 14 сентября мы планируем масштабную акцию на площади Свободы.

- Кто организует митинг?
- У нас нет центральной организации. Иногда приходят молодые люди из Fridays for Future. Есть люди, для которых более важными являются экологические темы. Есть те, для кого важны темы сексуальных меньшинств. Мне ясно, что всех нас объединяет. Мы хотим, чтобы это правительство завершило свою работу.

- Чем именно вас не устраивает сложившаяся коалиция?
- Ничем. Эта коалиция — это обман избирателей, обман всех тех, кто создавал Эстонию в течение без малого 30 лет. Единственная её цель — сохранение власти премьер-министра Юри Ратаса. В этом нет ничего позитивного. И не будет.

- Члены правильства как-то реагируют на ваши пикеты?
- Некоторые министры подходят и общаются с нами. Но в последний четверг (25 июля) получилось так, что министр финансов Мартин Хельме нам показал средний палец.

- Серьезно?
- Серьезно. Но, к сожалению, это не попало на видео.

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