"Если коалиция не распадется, в сентябре выйдем на площадь Свободы". Организатор акций протеста у дома Стенбока дала интервью RusDelfi

- Когда создавалась коалиция, в эстонских медиа активно обсуждался вопрос: ”как это возможно? Где протесты”, — говорит Марис. — Мы пообщались с несколькими знакомыми и решили — давайте встретимся у дома Стенбока. Так все и началось.

- Как часто вы так ”встречаетесь”?

- Когда подписывался договор о коалиции мы собирались каждый день, а летом мы собираемся каждый четверг.

- Почему выбран именно этот день?

- В четверг на месте все министры.

- Как много людей приходит на акцию?

- В самый первый день нас было десять человек — это были просто друзья и знакомые. Мы даже не знали, надо или нет регистрировать пикет. Тогда вышел полицейский из дома Стенбока и попросил нас зарегистрировать свою акцию. Мы тут же это сделали по интернету. Хотя, кажется, это было всё-таки необязательно. С тех пор акция стала более популярной — у нас постоянно собираются 15-20 человек, но это разные люди. Есть эстонцы, есть русские.

- Как я понимаю, лето — пора отпусков. Осенью число протестующих вырастет?

- Уверена, что да. И мы надеемся, что Юри Ратас понимает, что такой как сегодня ситуация оставаться не может. Мы хотим, чтобы это правительство прекратило свою деятельность, а сам Юри Ратас ушел в отставку. Если этого не произойдет в ближайший месяц, то 14 сентября мы планируем масштабную акцию на площади Свободы.