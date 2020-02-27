Если госпраздник выпадает на субботу или воскресенье: в Рийгикогу внесли законопроект о дополнительных выходных

”Каждый год какой-нибудь госпраздник выпадает на субботу или воскресенье. И было бы справедливо, если бы людям в этом случае предоставлялся оплачиваемый свободный день. Речь идет о предложении, которое уже многократно обсуждалось и которое поддерживали три представленных сегодня в Рийгикогу партии. Так давайте же наконец пойдем навстречу людям и примем этот закон!” — сказала Пикхоф.

Согласно законопроекту социал-демократов, если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье, то выходным становится ближайший рабочий день. Выходной не будет предоставляться в том случае, если госпраздник всегда выпадает на воскресенье, например, на Пасху.

Пикхоф заверила, что этот законопроект никоим образом не угрожает экономике или производительности труда. ”Скорее, как раз наоборот. Если люди смогут больше отдыхать, проводить время с семьей на природе и заниматься спортом, то они будут более здоровыми и счастливыми. Всё это позволит улучшить рабочий настрой и повысить результативность. От нашего предложения выиграет всё общество”, — подчеркнула Пикхоф.