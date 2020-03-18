Если будет нарушено обязательство пребывать дома, может ли полиция назначить наказание? Да, штраф до 2000 евро!

NB! Если у человека появляются признаки заболевания, он должен оставаться дома до полного выздоровления, до тех пор пока он больше не будет заразным.
👉 Я живу в Эстонии, но постоянно хожу в Россию, так как там работаю или посещаю там родственников. Мне можно пересекать границу каждый день?
Ежедневное пересечение границы невозможно, так как согласно указаниям Департамента здоровья, вернувшись в Эстонию, человек должен быть дома 14 дней.
👉Если будет нарушено обязательство пребывать дома, может ли полиция назначить наказание?
Согласно распоряжению, которое было дано руководителем черезвычайного положения, в рамках закона это административное нарушение. За нарушение обязанности, которую ввели в Эстонии и которая касается пребывания дома, можно взыскать штраф в размере 2000 евро. Полиция надеется, что люди, которые въезжают в Эстонию, понимают значимость данной обязанности и добросовестно выполняют её.
Согласно данному указанию, которое получил Департамент полиции и погранохраны, полиция может осуществлять выборочные проверки, например, связавшись с человеком, который обязан находиться дома. Проверку мы можем осуществлять и в ходе повседневной работы, например, при охране дорожного движения.
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