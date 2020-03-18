Если будет нарушено обязательство пребывать дома, может ли полиция назначить наказание? Да, штраф до 2000 евро!

👉 Разрешат ли мне покинуть Эстонию, если я не являюсь гражданином России?

На пограничном пункте Вам сообщат об ограничениях, которые ввели в РФ, и посоветуют отказаться от пересечения границы, но, естественно, это решение каждого, и пограничники останавливать никого не будут. Если человек всё же решит пересечь границу, то он должен учесть, что Россия может направить человека назад.

👉 Об обязанности быть дома 14 дней по возвращению в Эстонии

Для предотвращения распространения коронавируса, правительство решило начиная с 17 марта ограничить пересечение внутренних и внешних шенгенских границ и вновь ввести пограничный контроль. После прохождения пограничного контроля все люди, въезжающие в Эстонию, должны оставаться в изоляции в течение двух недель, и им не разрешается покидать свое место жительства или место пребывания.

👉Обязательство оставаться дома означает, что покидать дом или квартиру вообще нельзя?

Оставаться дома — это означает не выходить без веских причин и действительно находиться по месту жительства. Разрешены только те выходы, которые действительно необходимы, например, если жизнь человека находится в опасности, нужно получить врачебную помощь, пополнить запасы еды или выйти гулять с собакой. Человек может выйти, например, на пробежку или покататься на велосипеде, но он должен избегать контакта с другими людьми. После въезда в Эстонию человек должен оставаться на протяжении 14 дней дома, не ходить в торговые центры, не гулять по лесной тропе с большим количеством людей или в любых других местах.