18.03.2020, 22:31

Если будет нарушено обязательство пребывать дома, может ли полиция назначить наказание? Да, штраф до 2000 евро!

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Если будет нарушено обязательство пребывать дома, может ли полиция назначить наказание? Да, штраф до 2000 евро!
Foto: Madis Veltman

Как и многие страны мира, начиная с сегодняшнего дня, РФ ввела ограничения на въезд. Это означает, что в основном в страну могут въехать только граждане России. Гражданам Эстонии и лицам без гражданства въезд запрещён.

👉 Разрешат ли мне покинуть Эстонию, если я не являюсь гражданином России?

На пограничном пункте Вам сообщат об ограничениях, которые ввели в РФ, и посоветуют отказаться от пересечения границы, но, естественно, это решение каждого, и пограничники останавливать никого не будут. Если человек всё же решит пересечь границу, то он должен учесть, что Россия может направить человека назад.

👉 Об обязанности быть дома 14 дней по возвращению в Эстонии
Для предотвращения распространения коронавируса, правительство решило начиная с 17 марта ограничить пересечение внутренних и внешних шенгенских границ и вновь ввести пограничный контроль. После прохождения пограничного контроля все люди, въезжающие в Эстонию, должны оставаться в изоляции в течение двух недель, и им не разрешается покидать свое место жительства или место пребывания.

👉Обязательство оставаться дома означает, что покидать дом или квартиру вообще нельзя?
Оставаться дома — это означает не выходить без веских причин и действительно находиться по месту жительства. Разрешены только те выходы, которые действительно необходимы, например, если жизнь человека находится в опасности, нужно получить врачебную помощь, пополнить запасы еды или выйти гулять с собакой. Человек может выйти, например, на пробежку или покататься на велосипеде, но он должен избегать контакта с другими людьми. После въезда в Эстонию человек должен оставаться на протяжении 14 дней дома, не ходить в торговые центры, не гулять по лесной тропе с большим количеством людей или в любых других местах.

NB! Если у человека появляются признаки заболевания, он должен оставаться дома до полного выздоровления, до тех пор пока он больше не будет заразным.

👉 Я живу в Эстонии, но постоянно хожу в Россию, так как там работаю или посещаю там родственников. Мне можно пересекать границу каждый день?

Ежедневное пересечение границы невозможно, так как согласно указаниям Департамента здоровья, вернувшись в Эстонию, человек должен быть дома 14 дней.

👉Если будет нарушено обязательство пребывать дома, может ли полиция назначить наказание?

Согласно распоряжению, которое было дано руководителем черезвычайного положения, в рамках закона это административное нарушение. За нарушение обязанности, которую ввели в Эстонии и которая касается пребывания дома, можно взыскать штраф в размере 2000 евро. Полиция надеется, что люди, которые въезжают в Эстонию, понимают значимость данной обязанности и добросовестно выполняют её.

Согласно данному указанию, которое получил Департамент полиции и погранохраны, полиция может осуществлять выборочные проверки, например, связавшись с человеком, который обязан находиться дома. Проверку мы можем осуществлять и в ходе повседневной работы, например, при охране дорожного движения.

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