ЭСКИЗЫ: В Ласнамяэ начинается строительство променада Паэ. Смотрите, как он будет выглядеть!

Местом для него выбран район жилых домов между улицами Паэ и Паэкааре — он будет начинаться от здания казино на ул. Паэ, 80 и кончаться на пересечении с ул. Паэкааре. Длина променада — 430 метров.



Lasnamäe linnaosavalitsus



Как сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, в променад превратится уже существующий внутриквартальный проезд. Променад, который должен быть готов уже в сентябре, будет способствовать улучшению социальной среды в Ласнамяэ. Между домами 80 и 78 по улице Паэ он будет представлять собой площадь, состоящую из нескольких небольших площадок. На месте рыночной площади запроектированы различные мелкие формы, в том числе и стояки для велосипедов. Дальше променад предназначен для скоростного движения. Возле дома № 78 по улице Паэкааре будет создана игровая площадка с резиновым покрытием. Возле домов №№ 40 и 46 по улице Паэ появятся игровые аттракционы, возле дома № 46 по улице Паэкааре разместится спортивный комплекс.



Lasnamäe linnaosavalitsus



Стоимость проекта 786 тысяч евро.