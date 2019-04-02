ЭСКИЗЫ: Определился победитель конкурса идей "Русло Хярьяпеа"

Работа привлекла внимание жюри своей сбалансированностью, сквозным пространственным решением, профессионализмом как значительных, так и менее значительных предложений. Предлагаемая концепция тесно связана с историей этой реки и окружающей средой. Идея шума текущей воды (vulin по-эстонски) расценена как интеллектуальная.

На втором месте идея под девизом "Течение" („Vool”) Стины Метсис, Кадри Рандоя и Анны Майструк из Stuhh Arhitektuur OÜ, на третьем — работа под девизом "Призрак Хярьяпеа" („Härjapea viirastus”) Майре Суйметс и Анны Веске.

Целью конкурса было возвращение в картину города когда-то протекавшей через него реки Хярьяпеа в виде элементов оформления городского пространства. На конкурс поступили 14 работ. Премиальный фонд конкурса — 14 тысяч евро.