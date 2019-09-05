05.09.2019, 12:26

Еще успеете собрать команду! Сегодня в Кристийне пройдет осенний турнир по уличному баскетболу


rus.delfi.ee
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Foto on illustratiivne
Foto on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

Сегодня, 5 сентября, с 17 до 20 часов состоится осенний турнир по уличному баскетболу 3х3, на открытой баскетбольной площадке Вялья (по адресу Вялья 8).

«В начале этого лета, баскетбольная площадка на улице Вялья была приведена в порядок, обновили разметку, а также установили новые баскетбольные сетки. В течение всего лета, любители баскетбола разных возрастов тренировались тут, теперь с нетерпением ждем всех желающих поучаствовать в соревнованиях», - приглашает на турнир старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

«Еще успеете собрать команду из 4 человек и показать всем на что вы способны. Победители турнира получат билеты на игру BC Kalev Cramo с BC Kaunas Žalgiris, которая состоится в это воскресенье в Саку Суурхалле», - добавляет Рийбе.

Мероприятие проходит при поддержке: Управы района Кристийне, Эстонской баскетбольной ассоциации, портала DELFI, пивоварни Saku, Rõngu Pagar и Myfitness.

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