10.09.2020, 17:37

Еще у одного студента ТТУ обнаружен коронавирус


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Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna TehnikaülikoolFoto: Rauno Volmar

Еще у одного студента Таллиннского технического университета (ТТУ) был обнаружен коронавирус. На сегодняшний день коронавирус выявлен уже у 10 студентов ТТУ.

На данный момент не установлено, заражение произошло в стенах университета или же в общежитии.

”Всеми случаями оперативно занялись совместно с Департаментом здоровья”, — сказал пресс-секретарь ТТУ Крыыт Ныгес. — Все близкие контакты зараженного уведомлены, а потенциальных переносчиков попросили оставаться в самоизоляции”.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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