Еще пять лет в строю: деньги на сохранение эстонского ледокола выделены

Приказ о выделении 300 000 евро на ремонт ледокола Tarmo из правительственного резерва подписал на этой неделе министр финансов Мартин Хельме, сообщил новостной портал rus.err.ee.
По условиям объявленного Минфином конкурса, ледокол Tarmo должен быть помещен на три месяца в док, где у судна очистят и приведут в порядок корпус, отремонтируют или заменят часть судовых систем и проведут ряд других работ.
В 2018 году Департамент водных путей рассматривал возможность продажи построенного в Финляндии в 1963 году ледокола, но экономическая комиссия Рийгикогу пришла к выводу, что целесообразнее продлить срок его эксплуатации еще на 5 лет.
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