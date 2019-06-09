Еще пять лет в строю: деньги на сохранение эстонского ледокола выделены

По условиям объявленного Минфином конкурса, ледокол Tarmo должен быть помещен на три месяца в док, где у судна очистят и приведут в порядок корпус, отремонтируют или заменят часть судовых систем и проведут ряд других работ.



В 2018 году Департамент водных путей рассматривал возможность продажи построенного в Финляндии в 1963 году ледокола, но экономическая комиссия Рийгикогу пришла к выводу, что целесообразнее продлить срок его эксплуатации еще на 5 лет.