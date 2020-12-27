Еще одно историческое кладбище Таллинна приобретет достойный вид
Управа района Кесклинн объявила конкурс госзакупок, в ходе которого определился главный автор проекта реновации территории Старого еврейского кладбища по адресу Магазини 27.
Управа района Кесклинн объявила конкурс госзакупок, в ходе которого определился главный автор проекта реновации территории Старого еврейского кладбища по адресу Магазини 27.
”Перед архитекторами Loovmaastik OÜ, выигравшего конкурс, стоит довольно ответственная задача — создать дискретную зеленую зону на территории бывшего кладбища, где учитывалось бы как историческое значение места, так и ожидания горожан на сегодняшний день. В составленном в прошлом году эскизном проекте этого удалось достичь. Территория бывшего кладбища на улице Магазини 27 будет разделена на две части: зону покоя с отмеченными захоронениями и часовней, а также зону отдыха, открытую для всех гостей. Планируется отреставрировать стены, построить дороги и благоустроить территорию, установить скамейки и освещение”, — пояснила Моника Хауканымм, старейшина района Кескслинн.
В городском бюджете следующего года предусмотрено 400 000 евро на облагораживание данной территории.
”Создание комфортной и безопасной среды в сочетании с историческим наследием дает неповторимое ощущение целостного городского пространства. Территория Старого еврейского кладбища — место значимое не только для местных историков-краеведов, но и для всех столичных жителей, кто ценит культурное и конфессиональное богатство Таллинна”, — сказал депутат Таллиннского городского собрания Александр Зданкевич.
По его словам при проектировании зеленой зоны важно учесть историю самого места: ”Необходимо установить стенды, рассказывающие о старейшем еврейском кладбище Таллинна и одном из ведущих фигур Еврейской общины конца XIX — начала ХХ столетия, инициаторе строительства синагоги на улице Маакри — Шаи Левиновиче, мавзолей которого был спроектирован известным архитектором Жаком Розенбаумом”, — добавил Зданкевич.
Еврейское кладбище, предположительно, было построено в конце 18 века. В 1870–1880 гг. местность была обнесена известняковой стеной, были построены ворота, караульное здание и часовня, а позже — погребальная часовня. В 20-е годы прошлого века выдача новых мест для захоронений кладбищу была прекращена, когда на Рахумяэ открылось Новое еврейское кладбище. Старое кладбище было разрушено в 1960-х годах, а в 1967 году там построили автохозяйство. При этом ремонтные мастерские располагались на территории бывшего кладбища десятилетиями, а пустующие постройки снесли всего несколько лет назад.
Отдел охраны памятников старины Департамента городского планирования заказал полтора года назад археологические исследования исторических сооружений и захоронений на территории бывшего кладбища. Управа района Кесклинн вместе с еврейской общиной и местными жителями организовало уборку территории и обсуждение будущего этого места.
Ранее сообщалось, что власти столицы приводят в порядок историческое кладбище Сизелинна.
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