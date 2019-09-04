04.09.2019, 14:39

Еще один топ-менеджер Nordica покинул пост

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Nordica lennuk
Nordica lennukFoto: Andres Putting

11 сентября финансовый директор Nordica Кристи Оякяэр прекратит рабочие отношения с авиакомпанией.

Кристи начала работать в начале этого года. По ее словам, ей удалось улучшить финансовое положение предприятия, поэтому она готова принять новый вызов в частном секторе.

Во вторник у предприятия появился новый генеральный директор — Эрки Урва.

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