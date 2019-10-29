Еще один район Таллинна поддержал новые ограничения на продажу алкоголя

Как сообщил председатель районного совета Мустамяэ Максим Волков обсуждение прошло в конструктивном русле, хотя представителю горуправы пришлось ответить на ряд сложных вопросов.

«Я обсуждал эту идею с представителями полиции и работниками министерства социальных дел. Идея в обоих ведомствах профильными специалистами поддерживается, но при условии, что их реализацию можно будет проконтролировать. Признаться, именно на счет контроля за исполнением этих решений есть много вопросов и сомнений. Но это уже покажет практика применения новых ограничений», - сообщил Максим Волков.

В Таллинне планируется разрешить продажу алкоголя в увеселительных заведениях по ночам на рабочей неделе до 2:00, и по ночам накануне праздников и выходных дней – до 3:00 ночи. Также в планах властей ограничить выдачу лицензии на торговлю алкогольной продукцией специализированным магазинам, располагающимся в радиусе не более 150 метров от зданий детских учреждений (сейчас – 50 м).

Напомним, что ранее новые ограничения в продаже спирного поддержали советы Кристийне и Кесклинна.