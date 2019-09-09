Еще один многоквартирный дом в Таллинне украсили суперграфикой

”В этом году город уже в четвертый раз провел конкурс суперграфики, в результате которого одна из работ-победителей — ”Повозка” (Jõuvanker), автором которой является фирма Piiritus OÜ, украшает фасад здания по адресу Кельдримяэ, 2”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Автор суперграфики объясняет свою работу так: ”Если раньше у каждого хозяина была своя повозка, то сегодня почти у каждой семьи тоже есть своя ”повозка”, с помощью которой можно разъезжать по городу”.

Суперграфика была нанесена на стену по заказу Департамента окружающей среды и коммунальных услуг. Стоимость работ составила около 21 700 евро.

Впервые суперграфика была использована на фасаде здания в Таллинне в 2016 году. В прошлом году одной из лучших была признана работа, которая сейчас украшает дом по адресу Кельдримяэ, 4.