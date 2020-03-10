Еще один инфицированный. В Эстонии коронавирус обнаружен уже у 13 человек

Заразившийся во Франции мужчина летел из Женевы в Хельсинки, а оттуда уже в Таллинн. Находившиеся с ним в близком контакте люди оповещены.

Департамент сообщил, что все 13 случаев заболевания — стабильные и довольно легкие формы болезни. Из них лишь один человек в больнице, хотя его жизнь вне опасности.

Все выявленные в Эстонии случая заражения коронавирусом были завезены в страну.

Все рейсы, в том числе и прибывающий сегодня из Бергамо, пройдут в Таллинне проверку.

Kõik lennud, ka täna siia saabuv Bergamo lend, läbib skriinimise.

Начиная с 31 января в лаборатории департамент здоровья было проведено 350 тестов на коронавирус COVID-19. В Эстонии возможность обнаружения вирусного заболевания COVID-19 в настоящее время доступна в лабораториях департамента здоровья и Synlab. В ближайшие дни такая возможность будет создана в лабораториях Региональной больницы Северной Эстонии, Тартуской университетской клиники, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы.