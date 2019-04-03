Еще один центрист не идет в Рийгикогу: Вадим Белобровцев отказался от мандата

"Скажу честно — это решение далось очень нелегко, но оно кажется мне единственно правильным. В сложившейся политической ситуации я считаю, что смогу максимально эффективно защищать интересы своих избирателей именно в Таллине, оставаясь на должности вице-мэра. Этот вопрос для меня принципиален, и это важнее, чем определенная личная политическая (и не только) стабильность на следующие четыре года", — пишет Белобровцев в Facebook.

"Кроме того, в моих подотчетных сферах хватает незаконченных дел: я проработал вице-мэром менее полутора лет, и уходить сейчас, с моей точки зрения, было бы неправильно. Не хочу бросать свою работу на полпути: у нас запущено множество разных проектов, есть много интересных идей, которые нужно непременно довести до победного конца — будь то упорядочение столичной сети образования, масштабная программа ремонта детских садов или строительство различных запланированных спортивных объектов. Это тоже очень важно", — добавил он.

"У нас в городе сложилась сильная команда, которая хорошо справляется со своими обязанностями, и для меня большая честь быть ее частью", — подчеркнул Белобровцев.

Вадим Белобровцев работает вице-мэром с ноября 2017 года. До того он почти два с половиной года был старейшиной района Кристийне. На мартовских выборах в Рийгикогу он баллотировался в первом избирательном округе (Хааберсти, Кристийне, Пыхья-Таллинн), где получил 1969 голосов и занял второе место в списке Центристской партии по этому округу.