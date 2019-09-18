Еще не поздно: в Университет для старшего поколения пришли сотни русских слушателей

«Мы рады, что на лекции Университета для старшего поколения, за плечами которого шесть учебных лет, приходит столько людей, что в большом зале не остается свободных мест. В прошлом году на лекции ходили несколько сотен слушателей, как в эстонской, так и в русской группе. Сегодня в зале тоже был аншлаг. Нам очень приятно видеть, что сотни пожилых людей приходят по средам в Дом Хопнера, чтобы быть в курсе происходящего в мире и постоянно пополнять свои знания», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Сегодня участники лекции на эстонском языке смогли послушать рассказ историка Хейки Хальясорга о датском короле Вольдемаре II и о том, что его связывало с Таллинном. Похожей была тема русскоязычной группы, которой директор Кадриоргского художественного музея Александра Мурре, рассказала об опустившемся с небес датском флаге и о золотом веке искусства Дании.

Бесплатные лекции в Доме Хопнера на эстонском языке проходят каждую среду с началом в 12.00, лекции на русском языке с началом в 14.00. Программу лекций на эстонском языке составила руководитель проектов Дома Хопнера Хелери Плеэр, программу лекций на русском языке руководитель проектов Роман Лягу. Программу можно посмотреть на сайте www.hopnerimaja.eu