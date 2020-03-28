Еще 266 жителей Эстонии ждут помощи МИД для возвращения домой

Министерство иностранных дел нашло решения для возвращения жителей Эстонии домой в более 2000 случаев, и, по состоянию на субботу, 28 марта, помощи ждут еще 266 эстонцев, сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
По оценкам Министерства иностранных дел, ограничения на поездки продлятся еще как минимум полтора месяца. Министр иностранных дел рекомендовал пребывающим за рубежом связаться с посольством Эстонии или Министерством иностранных дел, чтобы найти решение для возвращения в Эстонию, пишет rus.err.ee.
В Министерстве иностранных дел круглосуточно работает телефон экстренной помощи (+372) 5301 9999, по которому министерство предоставляет информацию о рейсах, актуальную информацию можно найти на сайте МИД и портале Reisi Targalt.
Однако, если человек решит остаться за границей на время чрезвычайного положения, Министерство иностранных дел проинструктирует, как внимательно соблюдать условия пребывания в другой стране и как в случае возникновения каких-либо вопросов связываться с министерством или посольством.
Больше всего жителей Эстонии осталось в Австралии (43 человека), на Багамах (30 человек), в Индонезии (17 человек), Испании (15 человек), Новой Зеландии (11 человек) и Грузии (15 человек).
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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