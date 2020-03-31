Еще 200 жителей Эстонии ждут возвращения домой. Важная информация о возможностях транзита!

1. Finnair летит из Лондона в Хельсинки два раза в день – в 10.20 и в 18.20. У пассажира должен быть с собой билет на паром, который доказывает, что его конечной точкой назначения является Таллинн.

2. Lufthansa предлагает полёты по маршруту Лондон-Франкфурт-Таллинн два раза в неделю, во вторник и четверг.

3. Qatar Airways летит из Австралии (Сидней, Перт, Мельбурн) через Доху в Хельсинки.

4. Из Мексики есть полёты как в Лондон, так и в Париж. Из Парижа в Хельсинки летит Finnair.

5. KLM и Qatar Airways также продолжают летать в определённом объёме, информацию можно получить на их домашних страницах. Советуем забронировать билеты при первой возможности.

6. Намибия (Виндхук) – Мюнхен/Франкфурт, 1 апреля

7. Камерун (Яунде/Дуала) – Цюрих, 1 апреля

8. Камбоджа (Пномпень) – Цюрих, 2 апреля

9. Мианмар (Янгон) – Цюрих, 2 апреля

10. Таиланд (Пхукет/Бангкок) – Франкфурт, 2 апреля/3 апреля

11. Перу, Лима – Франкфурт, 1 апреля и 2 апреля

12. Организованные Германией спецрейсы: из Таиланда – 2 и 4 апреля из Пхукета, 3 и 5 апреля из Бангкока. Цена билета будет известна после того, как рейс состоится, по предварительной оценке цена будет составлять 600-800 евро. Данные рейсы направляются во Франкфурт, откуда пассажиры должны будут сами организовать транспорт домой. Для регистрации на рейс, пожалуйста, пришлите по меньшей мере за 2 дня до рейса свои данные (имя, пол, возраст, номер паспорта, срок действия паспорта и дату рождения по адресу: Laura-Liisa.Laving@mfa.ee. Мы не можем гарантировать вам место на конкретных рейсах. Из плановых рейсов советуем рассмотреть полёты Finnairi (до 1 апреля) и Qatar (ещё не известно, когда эта фирма остановит полёты).

Важная консульская информация о возможностях транзита, новых ограничениях и других аспектах:

Россия закрыла начиная со вчерашнего дня, 30 марта свои границы как для въезжающих в страну, так и для покидающих Россию. Исключение составляют проживающие в России работники дипломатических и консульских служб; водители грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения; экипажи самолётов, морских и речных судов; работники задействованного в грузоперевозках железнодорожного транспорта; члены официальных делегаций; личности с дипломатической и служебной визой или же в связи со смертью близкого родственника выданной обычной визой; постоянно проживающие в России личности. Граждане Российской Федерации имеют право на въезд в страну, но у них нет возможности покинуть Россию. Это распространяется и на личностей с двойным гражданством. У граждан Европейского Союза есть право покинуть Россию. Те, кто въезжают в Россию из других стран, должны 14 дней провести в изоляции.