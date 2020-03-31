Еще 200 жителей Эстонии ждут возвращения домой. Важная информация о возможностях транзита!

В ближайшие дни Финляндия остановит движение судов для пассажиров, прибывающих из Таллинна, Стокгольма, Капельшера и Умеи. До того, как движение будет остановлено, будут действовать ранее оглашённые предписания по пересечению границы: если путь через Хельсинки - это единственная возможность для гражданина или постоянного жителя Эстонии вернуться домой, то этому не будут препятствовать. Погранслужба подтвердила, что авиакомпании также информированы по данному вопросу. Авиакомпании имеют право не допустить на борт самолёта индивида, который может представлять опасность благосостоянию и здоровью как самого себя, так и других пассажиров. В аэропорту Хельсинки также введены дополнительные контрольные меры: всех прибывающих в Финляндию следует до пересечения границы заполнить анкету, которую проверяет пограничник. До 19 апреля нельзя въезжать и выезжать из региона Уусимаа.Транзит через Уусимаа по-прежнему разрешен (например, из порта Турку в Хельсинки), но при этом следует иметь при себе билет на паром, чтобы доказать, что Эстония является конечным пунктом назначения.
Литва продлила возможности транзита до 13 апреля в 00.01. Транзит разрешен только с полицейским эскортом. Поскольку о транзите следует сначала договориться с официальными властями Литвы, граждане Эстонии должны незамедлительно дать о себе знать министерству иностранных дел (имя, контактный телефон/э-почта, номер рейсового документа): +372 5301 9999. Текущие национальные ограничения продлены до 13 апреля.
Франция продлила чрезвычайное положение до 15 апреля и ограничения по передвижению будут ужесточены. Возможностей вернуться через Францию домой становится всё меньше: аэропорт Париж-Орли будет закрыт 31 марта в 23:59. Аэропорт Шарль-де-Голль остаётся открыт.
Отменено множество авиарейсов из Великобритании (из Лондона, Эдинбурга) в Эстонию. Советуем связаться с компаниями Finnair или Lufthansa для выяснения альтернативных возможностей.
США – находящимся там в рамках программы безвизового въезда людям следует помнить о том, что срок первоначального пребывания в США в таком случае не может превышать 90 дней. Поэтому рекомендуем при первой возможности вернуться оттуда в Европу. В исключительных случаях (например: человек оказался в больнице или авиарейс отменили из-за неблагоприятной погоды) можно подать заявление в Службу гражданства и иммиграции США о предоставлении специального разрешения на продление срока выезда из страны на 30 дней (т.н. grant of satisfactory departure). Контактные данные ближайшего отделения Службы гражданства и иммиграции США можно узнать здесь: https://www.uscis.gov/about-us/find-a-uscis-office
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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