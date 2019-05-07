ERR: старейшиной Ласнамяэ может стать Андрес Вяэн

Андрес Вяэн также является председателем собрания Пылтсамаа, сообщает rus.err.ee.

Пресс-секретарь Таллиннской горуправы Айн Саарна сказал ERR, что кандидатуры старейшин городских районов, скорее всего, определятся на следующей неделе.

Пока выполнение задач старейшин столичных районов происходит согласно распоряжению мэрии Таллинна: в Ласнамяэ обязанности выполняет заместитель старейшины Индрек Ахлберг, в Хааберсти — Олег Силянов, а в Пыхья-Таллинне — Юлианна Юрченко.

Обязанности руководителя администрации столичного района Пирита вместо ушедшей в отпуск по беременности и рождению ребенка Алины Тубли временно взял на себя Калле Йыкс.