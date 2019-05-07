07.05.2019, 12:35

ERR: старейшиной Ласнамяэ может стать Андрес Вяэн

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rus.delfi.ee
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Lapsed trammidepoos
Andres Vään paremalFoto: Jaanus Lensment

По данным ERR, старейшиной столичного района Ласнамяэ может стать глава Йыгеваского отделения Центристской партии Андрес Вяэн.

Андрес Вяэн также является председателем собрания Пылтсамаа, сообщает rus.err.ee.

Пресс-секретарь Таллиннской горуправы Айн Саарна сказал ERR, что кандидатуры старейшин городских районов, скорее всего, определятся на следующей неделе.

Пока выполнение задач старейшин столичных районов происходит согласно распоряжению мэрии Таллинна: в Ласнамяэ обязанности выполняет заместитель старейшины Индрек Ахлберг, в Хааберсти — Олег Силянов, а в Пыхья-Таллинне — Юлианна Юрченко.

Обязанности руководителя администрации столичного района Пирита вместо ушедшей в отпуск по беременности и рождению ребенка Алины Тубли временно взял на себя Калле Йыкс.

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