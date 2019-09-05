ERJK заподозрила Андруса Ансипа и Яну Тоом в нарушении Закона о партиях

Комиссия по контролю за финансированием партий (Erakondade rahastamise järelevalve komisjon — ERJK) требует от члена Партии реформ Андруса Ансипа и представителя центристов Яны Тоом представить к 30 сентября отчет по расходам на предвыборную кампанию в Европарламент.
Из отправленных ERJK писем явствует, что до комиссии дошла информация о том, что накануне выборов на страничке общеевропейской партии ALDE в Facebook был опубликован призыв голосовать за Ансипа и Тоом. Скриншот этой рекламы наводит на предположение, что за это заплатила ALDE.
ERJK обращает внимание, что положение, регулирующее финансирование партий на европейском уровне, вводит запрет на использование денег ЕС для прямого или косвенного финансирование партий или кандидатов на выборах Европарламента.
Для партий и кандидатов в странах ЕС применяются внутригосударственные правила.
"Основываясь на имеющейся информации и действующем в Эстонии Законе о партиях, можно рассматривать оплату ALDE вашей рекламы как возможное нарушение закона, то есть как пожертвование, сделанное юридическим лицом", — говорится в отправленных Ансипу и Тоом письмах.
ERJK просит обоих депутатов Европарламента ответить на вопрос, заплатили ли они кому-то за данную рекламу, и если да, то представить в комиссию подтверждающий оплату документ.
Вместе с тем ERJK отмчает, что если Ансип и Тоом на предвыборную кампанию расходовали личные средства, то, согласно Закону о партиях, нужно предствить отчет о расходах той партии, по списку которой они баллотировались. Обобщенный по всем кандидадам отчет партия затем отправит в ERJK.
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