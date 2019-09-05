ERJK заподозрила Андруса Ансипа и Яну Тоом в нарушении Закона о партиях

Из отправленных ERJK писем явствует, что до комиссии дошла информация о том, что накануне выборов на страничке общеевропейской партии ALDE в Facebook был опубликован призыв голосовать за Ансипа и Тоом. Скриншот этой рекламы наводит на предположение, что за это заплатила ALDE.

ERJK обращает внимание, что положение, регулирующее финансирование партий на европейском уровне, вводит запрет на использование денег ЕС для прямого или косвенного финансирование партий или кандидатов на выборах Европарламента.

Для партий и кандидатов в странах ЕС применяются внутригосударственные правила.

"Основываясь на имеющейся информации и действующем в Эстонии Законе о партиях, можно рассматривать оплату ALDE вашей рекламы как возможное нарушение закона, то есть как пожертвование, сделанное юридическим лицом", — говорится в отправленных Ансипу и Тоом письмах.

ERJK просит обоих депутатов Европарламента ответить на вопрос, заплатили ли они кому-то за данную рекламу, и если да, то представить в комиссию подтверждающий оплату документ.