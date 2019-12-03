Эрдоган пригрозил бойкотировать планы НАТО по защите Польши и Балтии

"Вчера я говорил с президентом Польши. Он сказал, не сойтись ли нам вместе с Польшей и странами Балтии. Я сказал: с удовольствием, почему бы и нет. Но если наши друзья по НАТО не будут принимать за террористов те террористические организации, которых мы считаем таковыми и с которыми ведем борьбу, мы будем против любых шагов, которые будут предприниматься НАТО", — сказал президент Турции журналистам перед вылетом на саммит альянса, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне, передает РИА Новости.

По словам Эрдогана, Турция ведет многовекторную внешнюю политику, преследуя свои приоритеты, которые обусловлены ее географическим положением. Он также отметил, что "зонт безопасности", предоставляемый НАТО, важен для Анкары.

"Но также ясно, что альянс нуждается в обновлении. <…> НАТО должна действовать более решительно и эффективно, особенно перед лицом угроз со стороны террористических организаций", — подчеркнул он.

В конце ноября СМИ сообщили, что Анкара не поддержала план НАТО по защите стран Балтии и Польши. При этом Турция призвала представителя альянса занимать жесткую позицию на встречах и частных беседах, требуя от военного блока официально признать Силы самообороны курдов террористами.

По мнению турецкого лидера, НАТО не оказывает Анкаре поддержки в борьбе с терроризмом. Он также заявлял, что США отправили более 30 тысяч грузовиков Силам самообороны сирийских курдов.

Операция Турции на севере Сирии