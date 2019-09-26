ЭР100: по числу подарков Харьюский уезд оказался на третьем месте

”За эти три года были отремонтированы народные дома, сцены под открытым небом и маяки, построены уличные спортивные площадки и площадки c флагштоками для местных жителей, особое внимание было уделено сохранению общей истории местных сообществ. Список подарков, преподнесенных городскими и сельскими сообществами, очень длинный и разнообразный: на благо местных жителей в общей сложности было сделано свыше 620 подарков”, — сказала главный координатор программы ”ЭР100 в каждой деревне” Мерле Янтсон. ”Общины достойно и с размахом отметили сотый день рождения Эстонии, запечатлев это на память”, — добавила она.

По словам Мерле Янтсон, местные сообщества были крайне воодушевлены программой ”ЭР100 в каждой деревне”. ”Без азарта и желания сделать что-то сообща программа никогда не приобрела бы таких масштабов. В сотый день рождения Эстонии сообщества сельских и городских жителей доказали свою жизнеспособность”, — сказала Янтсон.