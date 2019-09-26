ЭР100: по числу подарков Харьюский уезд оказался на третьем месте

Чтобы улучшить жизнь в регионах и отметить юбилей страны в рамках празднования столетия Эстонской Республики местные сообщества Эстонии преподнесли более 600 подарков,. В воскресенье, 29 сентября, на благодарственном гала-концерте ”Праздник народа с землей”, который пройдет в вильяндиском театре ”Угала”, участникам программы ”ЭР100 в каждой деревне” будут вручены памятные знаки отличия.
”За эти три года были отремонтированы народные дома, сцены под открытым небом и маяки, построены уличные спортивные площадки и площадки c флагштоками для местных жителей, особое внимание было уделено сохранению общей истории местных сообществ. Список подарков, преподнесенных городскими и сельскими сообществами, очень длинный и разнообразный: на благо местных жителей в общей сложности было сделано свыше 620 подарков”, — сказала главный координатор программы ”ЭР100 в каждой деревне” Мерле Янтсон. ”Общины достойно и с размахом отметили сотый день рождения Эстонии, запечатлев это на память”, — добавила она.
По словам Мерле Янтсон, местные сообщества были крайне воодушевлены программой ”ЭР100 в каждой деревне”. ”Без азарта и желания сделать что-то сообща программа никогда не приобрела бы таких масштабов. В сотый день рождения Эстонии сообщества сельских и городских жителей доказали свою жизнеспособность”, — сказала Янтсон.
Участники программы ”ЭР100 в каждой деревне” получат памятные знаки отличия и услышат слова благодарности в свой адрес в воскресенье, 29 сентября, на гала-концерте ЭР100 ”Праздник народа с землей”, который пройдет в театре ”Угала” в Вильянди и которым заодно будет отмечено столетие со дня принятия Закона о земле.
На благодарственном гала-концерте с речами выступят президент Керсти Кальюлайд, председатель руководящей группы ЭР100 Тоомас Кихо, представители местных сообществ и сельскохозяйственных организаций.
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