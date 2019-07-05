05.07.2019, 14:51

Эпидемия на пороге? Больничная касса закупит 30 000 доз вакцины против кори

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rus.delfi.ee
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Эпидемия на пороге? Больничная касса закупит 30 000 доз вакцины против кори
Kas vaktsineerimine tuleks kohustuslikuks muuta?Pixabay / Angelo Esslinger

Руководство Больничной кассы решило во вторник в экстренном порядке закупить крупную партию вакцины MMR — комбинированной вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи. Большая часть ее пойдет для вакцинирование работников здравоохранения.

Финансируемый Больничной кассой объем закупки составляет 33 000 доз, из которых 28 500 запланированы для использования работниками здравоохранения, включая аптекарей и фармацевтов.

Оставшиеся 5 тысяч доз останутся в распоряжении Департамента здоровья. В этом году в Эстонии корью заболели 25 человек.

Тендер на закупку объявят не позднее 15 июля, его результаты будут известны в августе.

Государство постоянно занимается пополнением запасов вакцины MMR, но из-за распространения кори как в Эстонии, так и по всей Европе, число желающих сделать прививку резко возросло.

Для детей и тех, кто контактировал с больными, вакцина имеется, сообщает Департамент здоровья.

Желающим провести вакцинирование против кори департамент рекомендует связаться со своим семейным врачом, который закажет вакцину.

Корь - очень заразное заболеванием. Первыми его признаками являются высокая температура, плохое самочувствие, кашель, насморк, воспаление оболочки глаза, боязнь света. Скрытый период может длиться до 21 дня.

По данным ВОЗ, в прошлом году заболеваемость корью в Европе возросла в три раза: было зафиксировано 114 000 случаев заражения, в 90 случаев болезнь закончилась летальным исходом.

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