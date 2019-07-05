Эпидемия на пороге? Больничная касса закупит 30 000 доз вакцины против кори

Финансируемый Больничной кассой объем закупки составляет 33 000 доз, из которых 28 500 запланированы для использования работниками здравоохранения, включая аптекарей и фармацевтов.

Оставшиеся 5 тысяч доз останутся в распоряжении Департамента здоровья. В этом году в Эстонии корью заболели 25 человек.

Тендер на закупку объявят не позднее 15 июля, его результаты будут известны в августе.

Государство постоянно занимается пополнением запасов вакцины MMR, но из-за распространения кори как в Эстонии, так и по всей Европе, число желающих сделать прививку резко возросло.

Для детей и тех, кто контактировал с больными, вакцина имеется, сообщает Департамент здоровья.

Желающим провести вакцинирование против кори департамент рекомендует связаться со своим семейным врачом, который закажет вакцину.

Корь - очень заразное заболеванием. Первыми его признаками являются высокая температура, плохое самочувствие, кашель, насморк, воспаление оболочки глаза, боязнь света. Скрытый период может длиться до 21 дня.

По данным ВОЗ, в прошлом году заболеваемость корью в Европе возросла в три раза: было зафиксировано 114 000 случаев заражения, в 90 случаев болезнь закончилась летальным исходом.