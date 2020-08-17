ЭОК приглашает детские сады, школы и предприятия принять участие в Неделе спорта

Эстонский олимпийский комитет призывает все детские сады, школы и фитнес-клубы Эстонии отметить Неделю спорта организацией интересных мероприятий, физической активностью во время перерывов на работе, днями спорта, здоровья и походов, совместными прогулками на тропах здоровья, бесплатными тренировками и прочими спортивными мероприятиями. Свое мероприятие можно зарегистрировать по ссылке www.spordinadal.ee.

По словам Пеэтера Лусмяги, руководителя отдела физической культуры Эстонского олимпийского комитета, основными целевыми группами Недели спорта являются учреждения образования, компании и фитнес-клубы.

”Одной из главных задач недели стало более активное вовлечение работодателей в популяризацию оздоровительного спорта. Человек, регулярно занимающийся физической активностью, успевает сделать больше и работает лучше, чувствует себя более радостным и счастливым, то есть, физическая активность полезна не только для самого человека, но и для всех окружающих”, — сказал Лусмяги.

В этом году лозунг Недели спорта звучит как ”В движении вы всегда в выигрыше!”. ”Надеюсь, что это послужит положительным импульсом и для тех жителей нашей страны, которые еще не занимаются оздоровительным спортом регулярно”, — добавил Лусмяги.

Патронами, вдохновителями и ключевыми фигурами Недели спорта стали олимпийский чемпион Герд Кантер, певица Ингер, актер Кайт Калл, предприниматель и культурист Отт Кийвикас, предприниматель Кристель Круустик, инфлюэнсер Сандра Раю и ректор Тийт Ланд.

Зарегистрировать свое мероприятие в календарь Недели спорта 2020 можно ЗДЕСЬ. ЭОК отблагодарит призами школы и детские сады, которые зарегистрируют свои мероприятия до 10 сентября.

Основным спонсором Недели спорта и в этом году стала компания Coop Eesti (крупнейший эстонский торговый концерн, объединяющий ассоциации потребителей), а крупнейшим партнером — Эстонский музей спорта и Олимпийских игр. Между всеми присоединившимися к программе предприятиями ЭОК разыграет пять комплектов по два приглашения на гала-вечер ”Звезды спортивного года” и десять подарочных сертификатов на участие в Тартуском лыжном марафоне.