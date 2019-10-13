Энн Ээсмаа встретится в Швеции с коллегами из Балтийских и Северных стран

Сегодня и завтра председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Энн Ээсмаа примет участие во встрече председателей комиссий по иностранным делам парламентов Северных и Балтийских стран (NB8) в Стокгольме. Среди прочего, участники встречи обсудят выход Соединенного Королевства из состава ЕС, программу восточного партнерства ЕС и отношения с Китаем, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
”По-прежнему неясно, покинет ли Великобритания ЕС с договором или без него. Выход назначен на 31 октября, т.е. должен произойти через пару недель. Эстония и ЕС подготовились к любой ситуации”, — сказал Ээсмаа. Он также сказал несколько слов об обсуждении программы восточного партнерства. ”Сотрудничество между ЕС и восточными партнерами важно для Эстонии. Мы помогаем привлекать внимание других государств-членов ЕС к вопросам, важным для Украины, Грузии и Молдовы”, — сказал Ээсмаа.
Сегодня вечером коллеги обсудят актуальные вопросы, связанные с ЕС, а также аспекты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Встречи следующего дня будут посвящены последним событиям в политике, программе восточного партнерства ЕС, отношениям с Китаем, а также возможному всемирному санкционному режиму ЕС.
Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам сегодня также посетит Дом Эстонии в Стокгольме, где он встретится с учениками школы по интересам и членами общины. Завтра Ээсмаа встретится с председателем комиссии по иностранным делам парламента Швеции Кеннетом Фошлундом, чтобы обсудить работу Риксдага за 2017–2018 гг., когда Швеция была непостоянным членом Совета безопасности ООН.
Цель регулярных встреч председателей комиссий по иностранным делам Северных и Балтийских стран — обсудить темы, важные как на региональном, так и на международном уровне. Следующая встреча председателей комиссий по иностранным делам парламентов Балтийских и Северных стран пройдет в первой половине 2020 года в Эстонии.
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