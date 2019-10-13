Энн Ээсмаа встретится в Швеции с коллегами из Балтийских и Северных стран

”По-прежнему неясно, покинет ли Великобритания ЕС с договором или без него. Выход назначен на 31 октября, т.е. должен произойти через пару недель. Эстония и ЕС подготовились к любой ситуации”, — сказал Ээсмаа. Он также сказал несколько слов об обсуждении программы восточного партнерства. ”Сотрудничество между ЕС и восточными партнерами важно для Эстонии. Мы помогаем привлекать внимание других государств-членов ЕС к вопросам, важным для Украины, Грузии и Молдовы”, — сказал Ээсмаа.

Сегодня вечером коллеги обсудят актуальные вопросы, связанные с ЕС, а также аспекты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Встречи следующего дня будут посвящены последним событиям в политике, программе восточного партнерства ЕС, отношениям с Китаем, а также возможному всемирному санкционному режиму ЕС.