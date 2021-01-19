Emor: Центристская партия вышла по популярности на второе место
Из опроса, проведенного фирмой Kantar Emor сразу после заявления об отставке правительства Юри Ратаса (14-19 января), следует, что по сравнению с декабрем заметнее всего выросла поддержка Центристской партии, а популярность EKRE снизилась, передает rus.err.
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