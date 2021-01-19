Emor: Центристская партия вышла по популярности на второе место

По его результатам, по-прежнему самой популярной партией является Партия реформ, которую поддержали 27% респондентов, как было и в декабре.

На второе место c четвертого по популярности поднялась Центристская партия, набравшая 19% (в декабре 16%) голосов респондентов.

На третьем месте в январе оказалась партия "Eesti 200", которую поддержали 17% респондентов (18%).

Поддержка оказавшейся в оппозиции с развалом правительства Консервативной народной партии (EKRE) в январе составила 14%, тогда как в декабре была 17%.

Популярность других партий осталась на том же уровне или изменилась незначительно: у социал-демократов 9%, у Isamaa - 8%.