Emor: Центристская партия вышла по популярности на второе место

Из опроса, проведенного фирмой Kantar Emor сразу после заявления об отставке правительства Юри Ратаса (14-19 января), следует, что по сравнению с декабрем заметнее всего выросла поддержка Центристской партии, а популярность EKRE снизилась, передает rus.err.
По его результатам, по-прежнему самой популярной партией является Партия реформ, которую поддержали 27% респондентов, как было и в декабре.
На второе место c четвертого по популярности поднялась Центристская партия, набравшая 19% (в декабре 16%) голосов респондентов.
На третьем месте в январе оказалась партия "Eesti 200", которую поддержали 17% респондентов (18%).
Поддержка оказавшейся в оппозиции с развалом правительства Консервативной народной партии (EKRE) в январе составила 14%, тогда как в декабре была 17%.
Популярность других партий осталась на том же уровне или изменилась незначительно: у социал-демократов 9%, у Isamaa - 8%.
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