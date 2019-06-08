08.06.2019, 09:10

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ФОТО | Сдержанный дипломатический корпус от души радовался, когда Эстония прошла в Совет безопасности ООН

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rus.delfi.ee
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epaselect USA UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY Foto: JASON SZENES, EPA

Мировые фотографы запечатлели эмоциональную реакцию как нашего президента, так и остальной делегации, когда они поняли, что Эстония прошла в Совет безопасности ООН.

Радовались и многие другие, кто выразил свою радость в Facebook.

МИД:

Президент:

Дом Стенбока:

Премьер Латвии:

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