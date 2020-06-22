Elron восстанавливает обычное движение поездов на Тартуском направлении

”Проводимые Eesti Raudtee ремонтные работы приближаются к финишной прямой на участке Табивере-Кяркна, что означает, что с конца этой недели, т.е. с 28 июня, мы обеспечим пассажирам более комфортную поездку на Тартуском направлении: подменные автобусы более использовать не придется, и во все дни недели весь путь можно будет проделать на поезде. Хотя из-за ограничений скорости время в пути несколько увеличится, важно то, что мы сможем уплотнить график движения, восстановив все отправления поездов на Тартуском направлении, имевшие место до кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В связи с этим мы также добавим поезда на маршруты Валга и Койдула”, — отметил менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

”Поскольку въезд на Балтийский вокзал и выезд из него осуществляется поездами восточного и юго-западного направления по одному пути, то добавление отправлений на Тартуском направлении неизбежно потребует внесения изменений на других маршрутах. Небольшие изменения будут внесены как на юго-западном направлении, так и на маршруте Таллинн-Аэгвийду; также изменится время отправления одного экспресса Таллинн-Нарва. Кроме того, уплотнится движение между Таллинном и Пяэскюла”.

Расписания движения опубликованы на домашней странице Elron www.elron.ee, а вскоре появятся также на информационных стендах посадочных платформ. Кроме того, информацию о движении поездов можно узнать по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.