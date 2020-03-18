Elron вносит коррективы в расписание движения поездов в западном направлении

”Ввиду особого положения люди стали ездить значительно меньше, вследствие чего мы вводим в расписания движения некоторые изменения, соответствующие сложившейся ситуации. Сегодня поезда будут ходить по обычному расписанию, но с завтрашнего дня в движении поездов на западном направлении будут введены некоторые изменения. Прежде всего, изменение в расписании движения, которое начнет действовать с четверга, затронет пассажиров на участке Таллинн-Кейла, где движение плотное и можно будет воспользоваться другими поездами”, — прокомментировал сложившуюся ситуацию менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Измененное расписание движения опубликовано на нашей странице; необходимые сведения о движении поездов можно также получить по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.

Пассажиров, у которых аннулированы заранее купленные билеты, просим сообщить об этом на электронный адрес info@elron.ee, чтобы их заменить или оформить возврат денег.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!