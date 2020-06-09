Elron постепенно уплотняет расписания

”В мае на поездах Elron ездило более чем в два раза больше людей чем в апреле, однако от нормальной ситуации мы еще очень далеко. По сравнению с маем прошлого года, количество пассажиров было на целых 52% меньше”, — сказал руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго, выразив надежду, что рост количества пассажиров продолжится и в июне, что в свою очередь позволит восстановить обычное движение пассажирских поездов.

Для того чтобы для пассажиров в поездах было обеспечено достаточно пространства, предприятие Elron последовательно уплотняло расписания.

”Мы начали добавлять отправления еще до окончания чрезвычайного положения, 11 мая. Кроме этого мы использовали сцепленные поезда на всех наиболее популярных рейсах”, — подтвердил Конго, отметив, что расписания планируется продолжать уплотнять и в дальнейшем.

”Начиная со вчерашнего дня мы восстановили обычную частоту движения поездов как на линиях Рапла, Тюри и Вильянди, так и между Таллинном и Аэгвийду. Это означает, что в настоящее время поездов работает меньше обычного только на тех отрезках, на которых выполняются ремонтные работы и обычное движение невозможно”, — объяснил Ронни Конго.

Больше отправлений и на Тартускую линию

”Обычное движение поездов на линии Таллинн-Тарту будет восстановлено в полной степени 28 июня, когда должны будут закончиться работы по ремонту железной дороги на отрезке Табивере-Кяркна. До сих пор мы добавляли дополнительные поезда по пятницам и воскресеньям, чтобы в наиболее популярные времена большинство людей могли ездить на поездах с большим комфортом”, — объяснил Конго, добавив, что уплотнение движения на линии Таллинн-Тарту в конце месяца позволит добавить поезда и на линии Валга и Койдула.

”Пассажирам, которые во время поездки хотят сохранять большую дистанцию от других людей, мы советуем отдавать предпочтение дневным или поздним вечерним отправлениям. Например, при поездках из Тарту в Таллинн по пятницам или воскресеньям можно быть уверенным, что в поезде, отбывающем примерно в 8 часов вечера, будет значительно меньше людей, чем в более ранние часы. В случае рейсов в часы пик, когда в поездах находится больше пассажиров, стоит рассмотреть возможность использования лицевой маски, как это делается в транспортных средствах в других странах Европы, так как в таких ситуациях сохранять большую дистанцию от других пассажиров невозможно”, — посоветовал Конго.