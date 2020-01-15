Elron: популярность пассажирских поездов выросла вдвое

”Прошедший год стал рекордным во всех отношениях: число пассажиров резко увеличилось, достигнув новых рекордных показателей. Кроме достижения поставленных целей, мы впервые сумели превысить отметку в 8 миллионов человек, ранее ни в один из годов мы не перевозили столько пассажиров”, — отметила председатель правления Elron Мерике Сакс.

Всего в прошедшем году было совершено около 8,3 млн поездок, что на 8% больше, чем в 2018 году. Больше всего поездок зафиксировано в октябре — в общей сложности более 730 000. Каждый рабочий день поездами пользуется более 25 000 человек.

Более миллиона поездок совершено в течение 2019 года на линиях Таллинн-Палдиски (1 332 000), Таллинн-Рийзипере-Турба (1 234 000), Таллинн-Тарту (1 215 000), а также Таллинн-Аэгвийду (1 025 000).