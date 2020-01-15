Elron: популярность пассажирских поездов выросла вдвое
Количество поездок на поездах Elron составило в прошлом году около 8,3 млн, число пассажиров выросло на 8%.
Количество поездок на поездах Elron составило в прошлом году около 8,3 млн, число пассажиров выросло на 8%.
”Прошедший год стал рекордным во всех отношениях: число пассажиров резко увеличилось, достигнув новых рекордных показателей. Кроме достижения поставленных целей, мы впервые сумели превысить отметку в 8 миллионов человек, ранее ни в один из годов мы не перевозили столько пассажиров”, — отметила председатель правления Elron Мерике Сакс.
Всего в прошедшем году было совершено около 8,3 млн поездок, что на 8% больше, чем в 2018 году. Больше всего поездок зафиксировано в октябре — в общей сложности более 730 000. Каждый рабочий день поездами пользуется более 25 000 человек.
Более миллиона поездок совершено в течение 2019 года на линиях Таллинн-Палдиски (1 332 000), Таллинн-Рийзипере-Турба (1 234 000), Таллинн-Тарту (1 215 000), а также Таллинн-Аэгвийду (1 025 000).
”Значительный рост продемонстрировали экспресс-маршруты, при этом число пассажиров на линии Таллинн-Вильянди выросло на 50%, а на линии Таллинн-Нарва — на 40%. Намного больше пассажиров стали отдавать предпочтение поездам в Йыхви, Кивиыли и Раквере. В связи с увеличением спроса мы добавили в направлении Нарвы дополнительный экспресс-рейс. По мере возможностей движение поездов уплотнялось ежегодно, также в дневное время стало больше возможностей добраться поездом до Кейла, Палдиски и Аэгвийду, а благодаря государственным инвестициям появилось железнодорожное сообщение с Турба”, — подчеркнула Сакс.
”3 января исполнился год с момента ввода в эксплуатацию билетных автоматов, которыми пользуется более половины пассажиров. Поскольку для нас очень важна информация о заполняемости поездов, призываем всех пассажиров, пользующихся бесплатным проездом, обязательно отмечать свои поездки при входе в поезд, чтобы все они были зарегистрированы. Для этого необходимо действовать так же, как и в общественном транспорте Таллинна — бесплатный билет можно получить, просто проведя картой перед валидатором”.
По словам председателя правления Elron, помимо роста числа пассажиров радует и удовлетворенность клиентов: ”83% участников опроса считает нас дружелюбными по отношению к клиентам и заслуживающими доверия. Мы благодарим всех пассажиров за выбор быстрого и сберегающего окружающую среду способа передвижения. В этом году мы продолжим заниматься развитием услуги: учитывая полученную от клиентов обратную связь, планируется повысить удобство пользования системой продажи билетов, предложить новые типы билетов и обновить интернет-сайт”.
В 2019 году доход Elron от продажи билетов составил 18,6 млн евро, что на 17% больше, чем в 2018 году.
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