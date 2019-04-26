Elron поддерживает участников толок ”Сделаем!” более дешевым проездом на поезде

Руководитель по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг отметила, что Elron при осуществлении своей деятельности очень ценит безвредность для окружающей среды, в связи с чем предприятие в качестве поставщика услуги по железнодорожному движению содействует и толокам ”Сделаем!”, благодаря чему даже те области, о которых в обычные дни никто не заботится, смогут снова обрести чистоту.
”В этом году предприятие Elron решило посодействовать дням толок ”Сделаем!”, предлагая с 27 апреля по 5 мая скидку на цену билета для групп участников толок. Все участники толок, путешествующие группой в 5 или более человек, при предъявлении хотя бы одного паспорта участника толоки смогут купить билет на поезд по более низкой цене для всей группы. Чтобы получить билет для группы участников толоки, о планируемой поездке следует сообщить предприятию Elron на адрес эл. почты info@elron.ee. Предложение действует как на обычных, так и на экспресс-рейсах, однако свою поездку на толоку необходимо зарегистрировать не позднее, чем в предыдущий день после обеда”, — отметила Марийс Адамберг.
Руководитель по маркетингу и коммуникации Elron добавила, что, так как на поезде можно добраться в самые разные места по всей Эстонии, такой экологичный транспорт как поезд является самым подходящим выбором для поездки на толоки.
Руководитель дня толок ”Сделаем!”, член правления Эстонского фонда природы Тармо Тюйр добавил, что в этом году в толоках ”Сделаем!” примут участие десятки тысяч людей, делая это в свое свободное время и руководствуясь исключительно собственным желанием.
”Очень приятно видеть, что вклад участников толок замечается и признается также и партнерами толок. Добраться до места толоки на поезде удобно как большой компанией, так и классом, ведь в этом году количество участвующих в толоках школьников будет больше обычного”, — отметил Тюйр.
Он подчеркнул, что именно сейчас самое время выбрать на сайте толок подходящее для себя мероприятие, и записаться в список участников толок по адресу www.teemeara.ee.
Elron поддерживает организацию дней толок ”Сделаем!” уже пятый год подряд.