Elron поддерживает участников толок ”Сделаем!” более дешевым проездом на поезде

Машинист Elron Мартин Мерисалу отметил, что хотя Эстония ценится за свою чистую природу, и для большинства людей чистая окружающая среда очень важна, в нашей стране по-прежнему существуют области, в которых, особенно после зимнего периода, можно увидеть скопившийся мусор там, где его быть не должно — особенно в непосредственной близи от городов и в менее населенных местах.

”Больше всего мусора на приграничных территориях и рядом с перронами видно именно весной после таяния снега. Очевидно, мусор на окраины лесов и полей приносит не только ветер, но, к сожалению, и люди, которые даже не задумываются о том, сколько вреда мусор может нанести природе”, — описывает Мерисалу.

Машинист поезда Elron отметил, что, хотя в рамках ”Сделаем!” убираются важные области по всей Эстонии, он может круглый год наблюдать, как эстонцы заботятся об окружающей среде — нередко в месте, где появляется мусор, уже через несколько дней или через неделю его уже не видно, так как какой-нибудь прохожий не остался равнодушным и все убрал.

”Если говорить о конкретных областях, чистотой вокруг железной дороги отличается именно Южная Эстония”, — рассказывает машинист поезда Elron Мартин о том, какая картина ему открывается из окна поезда.