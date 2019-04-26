26.04.2019, 12:16

Elron поддерживает участников толок ”Сделаем!” более дешевым проездом на поезде


rus.delfi.ee
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Elron поддерживает участников толок ”Сделаем!” более дешевым проездом на поезде
Elroni rongFoto: Ilmar Saabas

С 27 апреля по 5 мая все участники толок «Сделаем!», путешествующие группой в 5 или более человек, могут получить удовольствие от поездки за полцены. Чтобы воспользоваться льготой, участникам толок необходимо заранее сообщить о желаемой поездке.

Машинист Elron Мартин Мерисалу отметил, что хотя Эстония ценится за свою чистую природу, и для большинства людей чистая окружающая среда очень важна, в нашей стране по-прежнему существуют области, в которых, особенно после зимнего периода, можно увидеть скопившийся мусор там, где его быть не должно — особенно в непосредственной близи от городов и в менее населенных местах.

”Больше всего мусора на приграничных территориях и рядом с перронами видно именно весной после таяния снега. Очевидно, мусор на окраины лесов и полей приносит не только ветер, но, к сожалению, и люди, которые даже не задумываются о том, сколько вреда мусор может нанести природе”, — описывает Мерисалу.

Машинист поезда Elron отметил, что, хотя в рамках ”Сделаем!” убираются важные области по всей Эстонии, он может круглый год наблюдать, как эстонцы заботятся об окружающей среде — нередко в месте, где появляется мусор, уже через несколько дней или через неделю его уже не видно, так как какой-нибудь прохожий не остался равнодушным и все убрал.

”Если говорить о конкретных областях, чистотой вокруг железной дороги отличается именно Южная Эстония”, — рассказывает машинист поезда Elron Мартин о том, какая картина ему открывается из окна поезда.

Руководитель по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг отметила, что Elron при осуществлении своей деятельности очень ценит безвредность для окружающей среды, в связи с чем предприятие в качестве поставщика услуги по железнодорожному движению содействует и толокам ”Сделаем!”, благодаря чему даже те области, о которых в обычные дни никто не заботится, смогут снова обрести чистоту.

”В этом году предприятие Elron решило посодействовать дням толок ”Сделаем!”, предлагая с 27 апреля по 5 мая скидку на цену билета для групп участников толок. Все участники толок, путешествующие группой в 5 или более человек, при предъявлении хотя бы одного паспорта участника толоки смогут купить билет на поезд по более низкой цене для всей группы. Чтобы получить билет для группы участников толоки, о планируемой поездке следует сообщить предприятию Elron на адрес эл. почты info@elron.ee. Предложение действует как на обычных, так и на экспресс-рейсах, однако свою поездку на толоку необходимо зарегистрировать не позднее, чем в предыдущий день после обеда”, — отметила Марийс Адамберг.

Руководитель по маркетингу и коммуникации Elron добавила, что, так как на поезде можно добраться в самые разные места по всей Эстонии, такой экологичный транспорт как поезд является самым подходящим выбором для поездки на толоки.

Руководитель дня толок ”Сделаем!”, член правления Эстонского фонда природы Тармо Тюйр добавил, что в этом году в толоках ”Сделаем!” примут участие десятки тысяч людей, делая это в свое свободное время и руководствуясь исключительно собственным желанием.

”Очень приятно видеть, что вклад участников толок замечается и признается также и партнерами толок. Добраться до места толоки на поезде удобно как большой компанией, так и классом, ведь в этом году количество участвующих в толоках школьников будет больше обычного”, — отметил Тюйр.
Он подчеркнул, что именно сейчас самое время выбрать на сайте толок подходящее для себя мероприятие, и записаться в список участников толок по адресу www.teemeara.ee.

Elron поддерживает организацию дней толок ”Сделаем!” уже пятый год подряд.

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